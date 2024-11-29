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Легкоатлетка из Свердловской области победила в марафоне в Макао
Фото: сайт Sports Bureau | sport.gov.mo
Александра Морозова, родом из Тугулымского городского округа, стала победительницей международного марафона Galaxy Entertainment Macao-2024. Соревнования прошли 1 декабря в китайском Макао.
Морозова преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 34 минуты 22 секунды, опередив ближайшую соперницу, кенийку Родах Тануй.
Победа принесла Морозовой не только титул, но и солидный денежный приз в размере 40 тысяч долларов, а также дополнительный бонус.
Ранее Морозова завоевала золото на Московском марафоне.
Морозова преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 34 минуты 22 секунды, опередив ближайшую соперницу, кенийку Родах Тануй.
Победа принесла Морозовой не только титул, но и солидный денежный приз в размере 40 тысяч долларов, а также дополнительный бонус.
Ранее Морозова завоевала золото на Московском марафоне.
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