Легкоатлетка из Свердловской области победила в марафоне в Макао

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Александра Морозова, родом из Тугулымского городского округа, стала победительницей международного марафона Galaxy Entertainment Macao-2024. Соревнования прошли 1 декабря в китайском Макао.Морозова преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 34 минуты 22 секунды, опередив ближайшую соперницу, кенийку Родах Тануй.Победа принесла Морозовой не только титул, но и солидный денежный приз в размере 40 тысяч долларов, а также дополнительный бонус.Ранее Морозова завоевала золото на Московском марафоне.