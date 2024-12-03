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«Моржи» Свердловской области ищут волонтёров
Фото со страницы ВК Анны Петровой
Федерация зимнего плавания Свердловской области обратилась к уральцам за помощью. «Моржам» срочно нужны волонтёры для помощи в проведении соревнований.
Соревнования, о которых идёт речь, — Чемпионат Свердловской области по зимнему плаванию. Он запланирован на субботу следующей недели, 14 декабря, и состоится в уральской столице уже в десятый раз. Заявки на соревнования закончили принимать буквально только что — вчера. А вот заявки от волонтёров, которые желают помочь в организации соревнований, ещё принимаются. Основное требование одно — ответственный подход к делу. Предложить свою помощь можно, например, через личное сообщение одной из самых известных и симпатичных «моржих» Екатеринбурга Анне Петровой. Она заранее успокаивает сомневающихся, что от волонтёров окунаться в проруби никто не потребует.
Открытый чемпионат по зимнему плаванию будет проводиться в этом году вместе с первенством Свердловской области 2-го этапа Кубка Урала по зимнему плаванию. Участникам соревнований предстоит преодолевать в воде несколько дистанций различными стилями плавания. Планируется также эстафета.
Соревнования, о которых идёт речь, — Чемпионат Свердловской области по зимнему плаванию. Он запланирован на субботу следующей недели, 14 декабря, и состоится в уральской столице уже в десятый раз. Заявки на соревнования закончили принимать буквально только что — вчера. А вот заявки от волонтёров, которые желают помочь в организации соревнований, ещё принимаются. Основное требование одно — ответственный подход к делу. Предложить свою помощь можно, например, через личное сообщение одной из самых известных и симпатичных «моржих» Екатеринбурга Анне Петровой. Она заранее успокаивает сомневающихся, что от волонтёров окунаться в проруби никто не потребует.
Открытый чемпионат по зимнему плаванию будет проводиться в этом году вместе с первенством Свердловской области 2-го этапа Кубка Урала по зимнему плаванию. Участникам соревнований предстоит преодолевать в воде несколько дистанций различными стилями плавания. Планируется также эстафета.
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