Свердловчанка вновь стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловчанка Снежана Кузнецова вновь покорила мировой ринг, завоевав титул чемпионки мира по боксу среди юниоров в возрастной категории 17–18 лет. Об этом сообщает Федерация бокса России.Финальный поединок в весовой категории до 52 кг состоялся в Будве (Черногория), где Кузнецова вышла на ринг против Чень Яньфень из Китая. Три раунда завершились единогласной победой россиянки.По словам Снежаны, эта победа далась ей труднее, чем прошлогодняя в Ереване, где она стала чемпионкой мира среди спортсменок 15–16 лет. «Я выиграла уже второй раз первенство мира, и в этом году финал прошёл намного сложнее, — рассказала Кузнецова. — Впервые боксировала с представительницей Китая, для меня это было непривычно. В сборной Китая все ребята заряженные, но в итоге я собралась и смогла выиграть. Победа и золотая медаль в этом году для меня значительнее, потому что мы повзрослели на год, все стали опытнее и сильнее».В первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок 17–18 лет приняли участие спортсмены из 73 стран. За сборную России в первый день финалов выступили четыре спортсмена, и трое из них одержали победы.