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В Верхней Пышме 25 студенческих команд боролись за звание лучших по сдаче нормативов ГТО в Свердловской области

11.51 Суббота, 12 октября 2024
Фото: организаторы фестиваля
Во Дворце спорта в Верхней Пышме прошел фестиваль «Самбо и ГТО в ВУЗы и СУЗы», в ходе которого 25 студенческих команд из Свердловской области боролись за звание лучших по сдаче нормативов ГТО.

В испытания вошли не только классические нормативы комплекса ГТО – прыжки в длину, отжимания, стрельбу из электронного оружия, пресс, подтягивания, наклоны, но и нормативы по самбо (сам фестиваль прошел при поддержке общественного совета проекта «За самбо», свердловского Минспорта, и регоператора комплекса ГТО «Каратэ»). При этом для многих студентов сдача таких нормативов была в новинку.

«Фестиваль «Самбо и ГТО в ВУЗы и СУЗы» мы проводим в Верхней Пышме второй год подряд. Рад, что сегодня так много команд-участников. Желаю вам успешной сдачи нормативов ГТО, а также прекрасно провести время на сегодняшнем спортивном празднике и найти новых друзей!», – сказал свердловский депутат, координатор проекта «За самбо» в регионе Алексей Свалов во время приветствия участников и гостей фестиваля.

Кроме того, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел зажигательную разминку, «зарядка с чемпионом» стала уже доброй традицией фестиваля.

«Прежде всего, помните, что самбо учит защищать, а не нападать», – сказал чемпион Галлямов перед зарядкой.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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