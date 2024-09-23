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Свердловчанин стал чемпионом мира по боксу в легком весе
Фото: сайт IBA
Свердловчанин Всеволод Шумков, выступающий за RCC Boxing Promotions из Каменска-Уральского, завоевал титул чемпиона мира по боксу Международной боксерской ассоциации (IBA) в легком весе (до 57 кг).
Финальный бой турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в столице Азербайджана, Баку, где Шумков встретился с узбекским боксером Миразизбеком Мирзахалиловым.
В ходе напряжённого поединка, состоящего из 10 раундов, Шумков одержал победу. Судьи объявили решение единогласным.
Финальный бой турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в столице Азербайджана, Баку, где Шумков встретился с узбекским боксером Миразизбеком Мирзахалиловым.
В ходе напряжённого поединка, состоящего из 10 раундов, Шумков одержал победу. Судьи объявили решение единогласным.
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