Свердловчанин стал чемпионом мира по боксу в легком весе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловчанин Всеволод Шумков, выступающий за RCC Boxing Promotions из Каменска-Уральского, завоевал титул чемпиона мира по боксу Международной боксерской ассоциации (IBA) в легком весе (до 57 кг).Финальный бой турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в столице Азербайджана, Баку, где Шумков встретился с узбекским боксером Миразизбеком Мирзахалиловым.В ходе напряжённого поединка, состоящего из 10 раундов, Шумков одержал победу. Судьи объявили решение единогласным.