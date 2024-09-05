Машины уступят екатеринбургские дороги бегунам в конце следующей недели

Администрация Екатеринбурга через официальный портал Екатеринбург.РФ заранее предупреждает о том, какие улицы будут закрыты для транспорта 21 сентября. График перекрытий выглядит следующим образом:



по улице Татищева, от улицы Мельникова до Репина, по улице Пирогова, от Репина до улицы Татищева будет закрыто движение машин с 07.00 до 15.00, а по улице Репина, от Татищева до Пирогова — с 10:00 до 15:00. Также в этот период на указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева, а также улиц Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса будет запрещена стоянка автомобильного транспорта. Запрёт начнёт действовать с 12.00 20 сентября до 15.00 21 сентября.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На субботу, 21 сентября, в Екатеринбурге запланирован традиционный «Кросс нации». А это значит, что автомобилистам в этот день вновь придётся уступить дороги бегунам.Массовые соревнования по лёгкой атлетике «Кросс нации» проводятся в Российской Федерации с 2004 года (и таким образом, нынешние побегушки будут юбилейными). К забегу присоединяются все мало-мальские крупные города страны и Екатеринбург, конечно, не становится исключением, хоть это и приносит каждый раз некоторые неудобства ряду граждан. В первую очередь — автомобилистам, ведь забеги устраиваются по проезжей части центральных улиц и движение транспорта на это время останавливается.Автомобилистов просят спланировать маршруты по городу таким образом, чтобы не уткнуться в ограждения марафонных дистанций. В конце концов, неудобства эти кратковременны и вносятся с благой целью — популяризировать среди населения здоровый образ жизни.