Возрастное ограничение 18+
Машины уступят екатеринбургские дороги бегунам в конце следующей недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На субботу, 21 сентября, в Екатеринбурге запланирован традиционный «Кросс нации». А это значит, что автомобилистам в этот день вновь придётся уступить дороги бегунам.
Массовые соревнования по лёгкой атлетике «Кросс нации» проводятся в Российской Федерации с 2004 года (и таким образом, нынешние побегушки будут юбилейными). К забегу присоединяются все мало-мальские крупные города страны и Екатеринбург, конечно, не становится исключением, хоть это и приносит каждый раз некоторые неудобства ряду граждан. В первую очередь — автомобилистам, ведь забеги устраиваются по проезжей части центральных улиц и движение транспорта на это время останавливается.
Автомобилистов просят спланировать маршруты по городу таким образом, чтобы не уткнуться в ограждения марафонных дистанций. В конце концов, неудобства эти кратковременны и вносятся с благой целью — популяризировать среди населения здоровый образ жизни.
Массовые соревнования по лёгкой атлетике «Кросс нации» проводятся в Российской Федерации с 2004 года (и таким образом, нынешние побегушки будут юбилейными). К забегу присоединяются все мало-мальские крупные города страны и Екатеринбург, конечно, не становится исключением, хоть это и приносит каждый раз некоторые неудобства ряду граждан. В первую очередь — автомобилистам, ведь забеги устраиваются по проезжей части центральных улиц и движение транспорта на это время останавливается.
Администрация Екатеринбурга через официальный портал Екатеринбург.РФ заранее предупреждает о том, какие улицы будут закрыты для транспорта 21 сентября. График перекрытий выглядит следующим образом:
по улице Татищева, от улицы Мельникова до Репина, по улице Пирогова, от Репина до улицы Татищева будет закрыто движение машин с 07.00 до 15.00, а по улице Репина, от Татищева до Пирогова — с 10:00 до 15:00. Также в этот период на указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева, а также улиц Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса будет запрещена стоянка автомобильного транспорта. Запрёт начнёт действовать с 12.00 20 сентября до 15.00 21 сентября.
по улице Татищева, от улицы Мельникова до Репина, по улице Пирогова, от Репина до улицы Татищева будет закрыто движение машин с 07.00 до 15.00, а по улице Репина, от Татищева до Пирогова — с 10:00 до 15:00. Также в этот период на указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева, а также улиц Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса будет запрещена стоянка автомобильного транспорта. Запрёт начнёт действовать с 12.00 20 сентября до 15.00 21 сентября.
Автомобилистов просят спланировать маршруты по городу таким образом, чтобы не уткнуться в ограждения марафонных дистанций. В конце концов, неудобства эти кратковременны и вносятся с благой целью — популяризировать среди населения здоровый образ жизни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ещё на восьми улицах запретят парковаться в Екатеринбурге
05 сентября 2024
05 сентября 2024
В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней
03 сентября 2024
03 сентября 2024
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести машин
09 сентября 2024
09 сентября 2024
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на Июльской
11 сентября 2024
11 сентября 2024