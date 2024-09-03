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Хоккейный «Автомобилист» начал новый регулярный сезон КХЛ с победы в уральском дерби
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу в первом матче сезона КХЛ 2024/2025, который проводил на домашней арене «Уралец». Соперниками подопечных Николая Заварухина также были уральцы — челябинский «Трактор».
Счёт в середине первого периода открыли в большинстве екатеринбуржцы — автором первого гола «Автомобилиста» в новом сезоне стал новичок Брендэн Лайпсик, перешедший в межсезонье из питерского СКА.
«Трактору» отыгрался менее чем через 20 секунд – шайба после броска Александра Шарова и отскока от вратаря екатеринбуржцев Аликина отскочила в экипировку Владимира Кузнецова и влетела в ворота.
На первый перерыв команды ушли при счёте 1-1.
Во втором периоде «Автомобилист» отметился голом в меньшинстве — в быстрой контратаке с передачи Кёртиса Волка шайбу в ворота южноуральцев забросил Степан Хрипунов.
Затем екатеринбуржцы в третий раз отличились в неравных составах, на этот раз в большинстве – на 11-й секунде игры 5 на 4 Ник Эберт мощным броском от синей линии завершил комбинацию с участием Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека.
На последней минуте второго периода «Трактор» забросил свою вторую шайбу – Виталий Кравцов на пятачке ворот сумел переправить шайбу в сетку.
В третьем периоде счёт не изменился. Итог – победа «Автомобилиста» 3-2!
Следующий матч «Автомобилист» проведёт также на льду арены «Уралец» уже послезавтра, 6 сентября. Соперником будет новосибирская «Сибирь». Матч начнётся в 19.00 по уральскому времени.
Счёт в середине первого периода открыли в большинстве екатеринбуржцы — автором первого гола «Автомобилиста» в новом сезоне стал новичок Брендэн Лайпсик, перешедший в межсезонье из питерского СКА.
«Трактору» отыгрался менее чем через 20 секунд – шайба после броска Александра Шарова и отскока от вратаря екатеринбуржцев Аликина отскочила в экипировку Владимира Кузнецова и влетела в ворота.
На первый перерыв команды ушли при счёте 1-1.
Во втором периоде «Автомобилист» отметился голом в меньшинстве — в быстрой контратаке с передачи Кёртиса Волка шайбу в ворота южноуральцев забросил Степан Хрипунов.
Затем екатеринбуржцы в третий раз отличились в неравных составах, на этот раз в большинстве – на 11-й секунде игры 5 на 4 Ник Эберт мощным броском от синей линии завершил комбинацию с участием Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека.
На последней минуте второго периода «Трактор» забросил свою вторую шайбу – Виталий Кравцов на пятачке ворот сумел переправить шайбу в сетку.
В третьем периоде счёт не изменился. Итог – победа «Автомобилиста» 3-2!
Следующий матч «Автомобилист» проведёт также на льду арены «Уралец» уже послезавтра, 6 сентября. Соперником будет новосибирская «Сибирь». Матч начнётся в 19.00 по уральскому времени.
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