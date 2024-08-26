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Стало известно, когда состоится первый матч «Автомобилиста» на новой ледовой арене УГМК
Фото: Илья Вага
Первый хоккейный матч на площадке ледовой арены УГМК состоится 10 марта. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на генерального директора клуба «Автомобилиста» Максима Рябкова.
«Сейчас со строительными работами полной порядок, идет чистовая отделка. Лед уже залит, успели немного покататься. К концу декабря планируется получение разрешения на эксплуатацию и внесение ледовой арены в реестр спортивных сооружения министерства спорта», — цитирует ЕАН Максим Рябкова.
Также сообщается, что именно 10 марта 2025 года состоится тысячный матч «Автомобилиста» в КХЛ.
«Сейчас со строительными работами полной порядок, идет чистовая отделка. Лед уже залит, успели немного покататься. К концу декабря планируется получение разрешения на эксплуатацию и внесение ледовой арены в реестр спортивных сооружения министерства спорта», — цитирует ЕАН Максим Рябкова.
Также сообщается, что именно 10 марта 2025 года состоится тысячный матч «Автомобилиста» в КХЛ.
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