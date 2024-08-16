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Сеанс одновременной игры дадут в Парке Маяковского курганские близнецы-шахматисты
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Молодые гроссмейстеры, братья Дрыгаловы проведут сеанс одновременной игры в Екатеринбурге. Площадкой для шахматного побоища послужит Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского.
Братья Дрыгаловы, Андрей и Сергей, славятся, как единственные в истории шахмат близнецы-гроссмейстеры. Они родились в Кургане в 1999 году и оба стали талантливыми шахматистами. Титул международных мастеров они получили в 2017 году, а титул гроссмейстеров — четырьмя годами позже.
Сеанс одновременной игры в Екатеринбурге у близнецов-гроссмейстеров состоится вечером среды, 21 августа. Старт битве интеллектов будет дан в 18.00. Желающие попытать свои силы в схватке с курганскими шахматистами должны зарегистрироваться на сеанс игры, заполнив онлайн-заявку. Требование к участникам одно — это должны быть люди старше 14 лет.
Братья Дрыгаловы, Андрей и Сергей, славятся, как единственные в истории шахмат близнецы-гроссмейстеры. Они родились в Кургане в 1999 году и оба стали талантливыми шахматистами. Титул международных мастеров они получили в 2017 году, а титул гроссмейстеров — четырьмя годами позже.
Сеанс одновременной игры в Екатеринбурге у близнецов-гроссмейстеров состоится вечером среды, 21 августа. Старт битве интеллектов будет дан в 18.00. Желающие попытать свои силы в схватке с курганскими шахматистами должны зарегистрироваться на сеанс игры, заполнив онлайн-заявку. Требование к участникам одно — это должны быть люди старше 14 лет.
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