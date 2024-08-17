В Екатеринбурге легкоатлетка из Мордовии побила мировой рекорд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Мордовская легкоатлетка Эльвира Хасанова побила мировой рекорд в ходьбе на дистанцию 10 тысяч метров, установленный ещё советской спортсменкой. Это произошло в Екатеринбурге, во время только что закончившегося чемпионата.Чемпионат по лёгкой атлетике «Королевы спорта» проходил в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. В нём приняли участие 800 спортсменов из 70 регионов России. Многие из них установили личные рекорды. Но удачнее всех выступила 24-летняя легкоатлетка Эльвира Хасанова из Мордовии. Дистанцию в 10 000 метров она прошла спортивной ходьбой с результатом 40:59,93. Тем самым она побила не только собственный рекорд, установленный в августе 2019 года в Чебоксарах, но и мировой рекорд, установленный в 1990 году советской спортсменкой Надеждой Ряшкиной (она прошла эту дистанцию за 41:56,23), — сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ.Отличных показателей на екатеринбургских соревнованиях добились в этот раз также толкатели ядра и метатели копья из Республики Беларусь, спринтеры из Москвы, Воронежской области, Красноярского и Пермского краёв.