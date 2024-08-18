Свердловские лыжероллеры завоевали серебро на II этапе Кубка России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сборная Свердловской области на II этапе Кубка России по лыжероллерам завоевала две серебряные медали в масс-старте свободным стилем. Об этом сообщила пресс-служба компании «Практика».Наталья Крамаренко принесла команде первое серебро в соревнованиях на дистанции 15 км среди женщин, уступив лишь Виктории Лукашевой из Московской области. Бронза досталась столичной спортсменке Варваре Прохоровой. В мужском масс-старте на 20 км второе место занял свердловчанин Сергей Лушников, пропустив вперед представителя Санкт-Петербурга Никиту Смирнова. Третьим стал Евгений Кудрявцев, также представляющий северную столицу.По словам организаторов, Екатеринбург может стать площадкой для проведения чемпионата по лыжероллерам уже в следующем году.