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Свердловские лыжероллеры завоевали серебро на II этапе Кубка России
Фото: пресс-служба компании «Практика»
Сборная Свердловской области на II этапе Кубка России по лыжероллерам завоевала две серебряные медали в масс-старте свободным стилем. Об этом сообщила пресс-служба компании «Практика».
Наталья Крамаренко принесла команде первое серебро в соревнованиях на дистанции 15 км среди женщин, уступив лишь Виктории Лукашевой из Московской области. Бронза досталась столичной спортсменке Варваре Прохоровой. В мужском масс-старте на 20 км второе место занял свердловчанин Сергей Лушников, пропустив вперед представителя Санкт-Петербурга Никиту Смирнова. Третьим стал Евгений Кудрявцев, также представляющий северную столицу.
По словам организаторов, Екатеринбург может стать площадкой для проведения чемпионата по лыжероллерам уже в следующем году.
Наталья Крамаренко принесла команде первое серебро в соревнованиях на дистанции 15 км среди женщин, уступив лишь Виктории Лукашевой из Московской области. Бронза досталась столичной спортсменке Варваре Прохоровой. В мужском масс-старте на 20 км второе место занял свердловчанин Сергей Лушников, пропустив вперед представителя Санкт-Петербурга Никиту Смирнова. Третьим стал Евгений Кудрявцев, также представляющий северную столицу.
По словам организаторов, Екатеринбург может стать площадкой для проведения чемпионата по лыжероллерам уже в следующем году.
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