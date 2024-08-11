Свердловский депутат показал детям бросок во время показательных выступлений по самбо в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Показательные выступления по демо-самбо приурочили к празднуемому сегодня Дню Екатеринбурга. Мероприятие провели во дворце Дзюдо в Академическом районе города.Депутат Свердловского ЗакСобрания Алексей Свалов в перерывах между выступлений учащихся школ №16 и №19, участников направления «Самбо в школу», показал и свой бросок.«Наша задача в рамках проекта «За самбо»– сделать этот вид спорта по-настоящему массовым. Секции самбо уже появились в большинстве ВУЗов Екатеринбурга, в прошлом месяце мы открывали новый зал в УрГУПС. В планах: открытие залов самбо в СУЗах и школах, где есть необходимые условия. В Академическом районе есть все для развития самбо. Рад быть у вас в гостях», – рассказал Алексей Свалов.Отмечается, что участники проекта «Самбо в школу» занимаются самозащитой без оружия под руководством тренера Дениса Бессарабова.