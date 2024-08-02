Стали известны победители среди подросткового фестиваля пляжного самбо в Нижнем Тагиле

1 место Власов Аким



2 место Маннапов Лев



3 место Прошкин Егор



3 место Молявкин Матвей

1 место Лузанов Матвей



2 место Земцов Данил



3 место Бирюков Константин

1 место Суслов Димитрий



2 место Дылдин Иван



3 место Кравцов Иван



3 место Хабибрахманов Дамир

1 место Хадиев Зака



2 место Фоминых Максим



3 место Шамсугалиев Артем

1 место Куприянов Александр



2 место Самарский Богдан



3 место Казарян Артем



3 место Феофилактов Николай

1 место Задирака Артем



2 место Хрулев Никита



3 место Колесников Арсений



3 место Халитов Камиль

1место Харчиков Владислав



2 место Кокорин Максим



3 место Алисеевич Тимофей

1 место Сычев Матвей



2 место Смахтин Сергей

1 место Яровой Глеб



2 место Полубеев Никита

1 место Шуркалин Матвей



2 место Крутиков Тимофей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Подростки 2010, 2011 и 2012 годов рождения приняли участие в фестивале пляжного самбо, посвященного дню города в Нижнем Тагиле. По правилам этого вида, борьба ведётся только в стойке, а падение приравнивается к поражению.«Нижний Тагил по праву может считаться одним из флагманов проекта в Свердловской области. В 2023 году при поддержке главы города Владислава Пинаева мы открыли новые залы самбо в четырех школах Нижнего Тагила, запустили по улицам города брендированный трамвай. В этом году новый борцовский ковер будет приобретён для СОШ № 44. Поэтому вполне закономерно, что Фестиваль по пляжному самбо проводится в День города Нижнего Тагила. Желаю участникам красивых схваток без травм», – сказал во время открытия фестиваля координатор проекта «За самбо», депутат свердловского ЗакСобрания Алексей Свалов.Согласно официальным данным канала проекта, победителями стали:Весовая категория 35 кг:Весовая категория 38 кг:Весовая категория 42 кг:Весовая категория 46 кг:Весовая категория 50 кг:Весовая категория 54 кг:Весовая категория 59 кг:Весовая категория 65 кг:Весовая категория 71 кг:Весовая категория +71 кг: