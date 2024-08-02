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Стали известны победители среди подросткового фестиваля пляжного самбо в Нижнем Тагиле
Фото: телеграм-канале спортивного проекта
Подростки 2010, 2011 и 2012 годов рождения приняли участие в фестивале пляжного самбо, посвященного дню города в Нижнем Тагиле. По правилам этого вида, борьба ведётся только в стойке, а падение приравнивается к поражению.
«Нижний Тагил по праву может считаться одним из флагманов проекта в Свердловской области. В 2023 году при поддержке главы города Владислава Пинаева мы открыли новые залы самбо в четырех школах Нижнего Тагила, запустили по улицам города брендированный трамвай. В этом году новый борцовский ковер будет приобретён для СОШ № 44. Поэтому вполне закономерно, что Фестиваль по пляжному самбо проводится в День города Нижнего Тагила. Желаю участникам красивых схваток без травм», – сказал во время открытия фестиваля координатор проекта «За самбо», депутат свердловского ЗакСобрания Алексей Свалов.
Согласно официальным данным канала проекта, победителями стали:
Весовая категория 35 кг:
Весовая категория 38 кг:
Весовая категория 42 кг:
Весовая категория 46 кг:
Весовая категория 50 кг:
Весовая категория 54 кг:
Весовая категория 59 кг:
Весовая категория 65 кг:
Весовая категория 71 кг:
Весовая категория +71 кг:
«Нижний Тагил по праву может считаться одним из флагманов проекта в Свердловской области. В 2023 году при поддержке главы города Владислава Пинаева мы открыли новые залы самбо в четырех школах Нижнего Тагила, запустили по улицам города брендированный трамвай. В этом году новый борцовский ковер будет приобретён для СОШ № 44. Поэтому вполне закономерно, что Фестиваль по пляжному самбо проводится в День города Нижнего Тагила. Желаю участникам красивых схваток без травм», – сказал во время открытия фестиваля координатор проекта «За самбо», депутат свердловского ЗакСобрания Алексей Свалов.
Согласно официальным данным канала проекта, победителями стали:
Весовая категория 35 кг:
- 1 место Власов Аким
- 2 место Маннапов Лев
- 3 место Прошкин Егор
- 3 место Молявкин Матвей
Весовая категория 38 кг:
- 1 место Лузанов Матвей
- 2 место Земцов Данил
- 3 место Бирюков Константин
Весовая категория 42 кг:
- 1 место Суслов Димитрий
- 2 место Дылдин Иван
- 3 место Кравцов Иван
- 3 место Хабибрахманов Дамир
Весовая категория 46 кг:
- 1 место Хадиев Зака
- 2 место Фоминых Максим
- 3 место Шамсугалиев Артем
Весовая категория 50 кг:
- 1 место Куприянов Александр
- 2 место Самарский Богдан
- 3 место Казарян Артем
- 3 место Феофилактов Николай
Весовая категория 54 кг:
- 1 место Задирака Артем
- 2 место Хрулев Никита
- 3 место Колесников Арсений
- 3 место Халитов Камиль
Весовая категория 59 кг:
- 1место Харчиков Владислав
- 2 место Кокорин Максим
- 3 место Алисеевич Тимофей
Весовая категория 65 кг:
- 1 место Сычев Матвей
- 2 место Смахтин Сергей
Весовая категория 71 кг:
- 1 место Яровой Глеб
- 2 место Полубеев Никита
Весовая категория +71 кг:
- 1 место Шуркалин Матвей
- 2 место Крутиков Тимофей
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