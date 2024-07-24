Екатеринбург готовится к проведению мирового кубка по бильярду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В конце текущего месяца в уральской столице ожидается приток самых крутых бильярдистов России и стран СНГ. В Екатеринбург их приманит проведение Кубка Мира по бильярдному спорту с крупным призовым фондом.Кубок Мира от главы Екатеринбурга пройдёт в главном городе Среднего Урала уже во второй раз. Желание поучаствовать в нём уже заявили представители Кыргызстана и Беларуси. Приехать обещал и трёхкратный чемпион мира, абсолютный чемпион мира, чемпион Европы Никита Ливада из Ростова. Помимо духа соревновательности в Екатеринбург их влечёт и обещание ощутимых денежных наград победителям. Заявленный призовой фонд «Кубка главы Екатеринбурга» составляет 4 миллиона рублей.Начнётся состязание бильярдистов мирового класса 29 июля и продлится без малого неделю. Площадкой основных турнирных игр станет клуб «Public club billiards» (Екатеринбург, ул. Мира, 47\4). Днём закрытия объявлено 4 августа, когда будут объявлены победители и пройдёт церемония закрытия соревнований между «рыцарями кия».