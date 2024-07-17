Знаменитая пловчиха поделилась впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге





— рассказала Юлия каналу Нас поселили в отеле прямо в аэропорту. С одной стороны, это удобно – вышел из самолета, и через две минуты уже на месте. Но самолеты постоянно летают над головой, кондиционера нет, в номере душно, спать невозможно. Один туалет на две комнаты, и непонятно, кто твой сосед, так как это не спортивная деревня, а общежитие с посторонними людьми. Номера совсем не соответствуют фото – они маленькие, кровати стоят вплотную, раздвинуть их нельзя,





— заключила Юлия

Я просто переехала в другой отель, поближе к центру города. Решила, что уже не в том возрасте, чтобы мириться с такими условиями. Если бы номер был побольше или окна выходили на другую сторону от аэропорта, я бы осталась. Но в таких условиях трудно готовиться к соревнованиям. Теперь у меня всё отлично, не переживайте,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Юлия Ефимова, трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию, поделилась своими впечатлениями о проживании на финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Спортсменка рассказала «Матч ТВ» о проблемах с размещением и о том, как она решила эту ситуацию.В начале недели Ефимова опубликовала в соцсетях видео, в котором пожаловалась на условия в гостинице. Её пост сразу привлёк внимание СМИ.Юлия сказала, что понимает, что Федерация плавания Москвы ограничена в средствах, поэтому невозможно бронировать пятизвездочные отели. Она не собиралась устраивать скандал и опубликовала видео в соцсети, не ожидая такого резонанса.Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.