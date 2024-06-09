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В сборную России на играх БРИКС в Казани поедут восемь спортсменов из Свердловской области
В Казани с 12 по 23 июня будут проходить Пятые игры БРИКС. В них планируют принять участие более пяти тысяч спортсменов из ста стран.
Сообщается, что будут разыграны 400 комплектов наград в 27 видах спорта (из них 18 – олимпийских видов). Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что из пяти тысяч участников-спортсменов около четырех тысяч будут иностранными.
Свердловскую область в сборной России поедут представлять – Нарек Оганян (греко-римская борьба), Анна Тропина (легкая атлетика), Давид Белявский (спортивная гимнастика), Аина Моисеева, Надежда Татарченко и Камила Бадурова (дзюдо), Кристина Ильиных (прыжки в воду) и Яна Джумаева (самбо).
Сообщается, что будут разыграны 400 комплектов наград в 27 видах спорта (из них 18 – олимпийских видов). Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что из пяти тысяч участников-спортсменов около четырех тысяч будут иностранными.
Свердловскую область в сборной России поедут представлять – Нарек Оганян (греко-римская борьба), Анна Тропина (легкая атлетика), Давид Белявский (спортивная гимнастика), Аина Моисеева, Надежда Татарченко и Камила Бадурова (дзюдо), Кристина Ильиных (прыжки в воду) и Яна Джумаева (самбо).
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