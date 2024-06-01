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Стали известны соперники «Автомобилиста» в первых матчах нового сезона КХЛ

17.20 Понедельник, 10 июня 2024
Фото: Илья Вага для Вечерних ведомостей
В КХЛ уже определили расписание первых матчей нового сезона, который начнется в сентябре. Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» проведет первый матч на домашнем льду четвертого сентября. Соперником станет челябинский «Трактор» (как правило, игры между этими командами называют «уральским дерби», хотя традиция еще не оформилась).

Следующая игра будет также дома – 6 сентября Екатеринбург будет встречать ХК «Сибирь» из Новосибирска.

Первый выездной матч состоится 9 сентября – с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а 11 сентября – в Уфе с Салаватом Юлаевым.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости

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20:55 Екатеринбурженка заняла второе место на самом престижном в мире сверхмарафоне
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