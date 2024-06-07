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На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области
Фото: Федерация дзюдо России
На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области.
В женской команде поедут призерка чемпионатов Европы Сабина Гилязова (до 48 кг) и чемпионка России Дали Лилуашвили (до 63 кг). В мужской сборной будут выступать вице-чемпион мира-2024 Тимур Арбузов (до 81 кг) и двукратный чемпион Европы Михаил Игольников (до 90 кг).
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего на Олимпиаде в Париже будут выступать 12 дзюдоистов из России под нейтральным флагом.
В женской команде поедут призерка чемпионатов Европы Сабина Гилязова (до 48 кг) и чемпионка России Дали Лилуашвили (до 63 кг). В мужской сборной будут выступать вице-чемпион мира-2024 Тимур Арбузов (до 81 кг) и двукратный чемпион Европы Михаил Игольников (до 90 кг).
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего на Олимпиаде в Париже будут выступать 12 дзюдоистов из России под нейтральным флагом.
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