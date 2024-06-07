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На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области

21.08 Воскресенье, 9 июня 2024
Фото: Федерация дзюдо России
На Олимпийские игры в Париже отправятся две дзюдоистки и два дзюдоиста из Свердловской области.

В женской команде поедут призерка чемпионатов Европы Сабина Гилязова (до 48 кг) и чемпионка России Дали Лилуашвили (до 63 кг). В мужской сборной будут выступать вице-чемпион мира-2024 Тимур Арбузов (до 81 кг) и двукратный чемпион Европы Михаил Игольников (до 90 кг).

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего на Олимпиаде в Париже будут выступать 12 дзюдоистов из России под нейтральным флагом.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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14:52 Сотрудники ГИБДД сбили в ходе погони питбайк с двумя детьми в Свердловской области
14:12 Уральцев приглашают посмотреть мультфильм за один рубль в честь дня рождения «Союзмультфильма»
13:59 В Сухом Логу пьяная водительница устроила смертельное ДТП
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11:45 Судьбой сада возле Косого дома в Екатеринбурге «обеспокоились в мэрии»
18:45 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
18:30 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Свердловской области
17:09 Свердловское отделение «Лиза Алерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве
14:42 Уральский писатель Алексей Иванов станет хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге
13:33 В Екатеринбурге на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка
13:02 Назначили дополнительные электрички в связи с Днем России в Свердловской области
11:14 В МВД заявили, что наградят нашедших детей волонтеров из Екатеринбурга
10:59 От клещей пострадали более 14 тысяч свердловчан
10:26 В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уральские сказы конструктивизма»
10:04 Дети, пропавшие на востоке Свердловской области, нашлись
21:14 На 6 лет лишится свободы пьяный стрелок из Екатеринбурга
20:43 Екатеринбург может лишиться ещё одного уголка природы
19:59 Возле деревни Киселёвка появится надземный пешеходный переход через автотрассу
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