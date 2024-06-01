Екатеринбурженка заняла второе место на самом престижном в мире сверхмарафоне

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Екатеринбурженка Александра Морозова заняла второе место на сверхмарафоне The Comrades Marathon в ЮАР. Морозова показала результат 6 часов 5 минут 12 секунд. Это время, за которое Морозова преодолела дистанцию в 89 километров.Первое место с результатом 5:49:46 показала южноафриканка Герда Стейн, третьей прибежала представительница США Кортни Олсен. В десятке лидеров — ещё две россиянки: Антонина Юшина с результатом 6:12:28 заняла 6-е место, Юлия Рыжанкова с результатом 6:28:22 — 10-е.Золотыми медалями награждаются первые десять финишировавших, между ними же распределяется призовой фонд, составляющий, в переводе на рубли, порядка 21 миллиона.После финиша Морозова сказала, что она «показала максимум», потому что Герда Стейн – это «другая вселенная».Отметим, что Александра Морозова уже не раз занимала призовые места в этом сверхмарафоне, а в 2022 году выигрывала забег (с результатом 6:17:48). Она родилась в Заречном, а сейчас проживает в Екатеринбурге.Comrades Marathon — старейший, самый массовый и самый престижный в мире ультрамарафон, считающийся ко всему прочему одним из самых сложных. Его история началась в 1921 году, когда ветеран Вик Клэпхэм, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне южноафриканских солдат, организовал забег, в котором хотел продемонстрировать несгибаемость человеческого духа и силу боевого товарищества. Отсюда и название марафона – The Comrades (товарищи). В первом марафоне участвовали только 34 бегуна-мужчины, и до финиша из них смогли добежать лишь 16.В разные годы сверхмарафон Comrades проводится по направлениям «вверх» (из Дурбана в Питермарицбург) и «вниз» (из Питермарицбурга в Дурбан). При марафоне «вверх» подъём по дистанции составляет 1800 м. В этом году марафонцы бежали «вверх». Россияне наиболее удачно выступают именно при забеге «вверх» — рекорд у мужчин в этой вариации с 2008 года принадлежит саратовцу Михаилу Швецову, а рекорд у женщин с 2006 года по сегодняшний день принадлежал пермячке Елене Нургалиевой (Герда Стейн его побила сразу на 20 минут).