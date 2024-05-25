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Екатеринбургский ФК «Урал» вылетел из высшего дивизиона российского профессионального футбола
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Екатеринбургский клуб выступал в футбольной Премьер-лиге 11 лет — начиная с сезона 2013/2014. В текущем сезоне команда впервые за эти 11 лет заняла столь низкое, 14-е место по итогам чемпионата, и вынуждена была бороться за право остаться в РПЛ в стыковых матчах с бронзовым призёром ФНЛ.
По итогам двух матчей с тольяттинским «Акроном» «Урал» уступил 2:3 — сегодня в Жигулёвске екатеринбуржцы выиграли 2:1, но этого не хватило для сохранения места в РПЛ, поскольку в Екатеринбурге в среду со счётом 2:0 выиграл «Акрон».
11 лет — самый долгий период, когда команда из Екатеринбурга играла в высшей футбольной лиге страны. До этого ФК «Уралмаш» провёл 5 сезонов в Вышей лиге России в 1990-х годах (1992—1996), и один сезон в Высшей лиге чемпионата СССР (1969).
Как показывает статистика результатов команд, вылетевших в ФНЛ, велики как шансы вернуться в Премьер-Лигу, так и шансы опуститься в более низшие дивизионы. Из-за действующего в ФНЛ регламента ФК «Урал» ждёт существенная перестройка — поскольку командам ФНЛ допустимо иметь лишь 4 легионеров в заявке на сезон (сейчас в «Урале» 12 иностранцев).
По итогам двух матчей с тольяттинским «Акроном» «Урал» уступил 2:3 — сегодня в Жигулёвске екатеринбуржцы выиграли 2:1, но этого не хватило для сохранения места в РПЛ, поскольку в Екатеринбурге в среду со счётом 2:0 выиграл «Акрон».
11 лет — самый долгий период, когда команда из Екатеринбурга играла в высшей футбольной лиге страны. До этого ФК «Уралмаш» провёл 5 сезонов в Вышей лиге России в 1990-х годах (1992—1996), и один сезон в Высшей лиге чемпионата СССР (1969).
Как показывает статистика результатов команд, вылетевших в ФНЛ, велики как шансы вернуться в Премьер-Лигу, так и шансы опуститься в более низшие дивизионы. Из-за действующего в ФНЛ регламента ФК «Урал» ждёт существенная перестройка — поскольку командам ФНЛ допустимо иметь лишь 4 легионеров в заявке на сезон (сейчас в «Урале» 12 иностранцев).
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