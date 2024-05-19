ФК «Урал» показал худший результат за 11 лет выступлений в РПЛ и будет играть стыки за право остаться в высшей лиге

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Футбольный клуб «Урал» провёл в Москве матч 30-го тура МИР – Российской Премьер-лиги сезона 2023/2024. Соперником уральцев был московский ЦСКА, возглавляемый, к слову, тоже уральцем – уроженцем Михайловска и экс-игрок «Уралмаша» Владимиром Федотовым.Встреча проходила при игровом преимуществе ЦСКА и, к сожалению для екатеринбургских болельщиков, завершилась закономерной победой армейцев.Исход встречи был решён в конце первого тайма – на 40-й и 42-й минутах ЦСКА забил два мяча в ворота Алексея Мамина, который проводил первый полный матч в воротах «Урала» в рамках чемпионата России. Молодого уральского вратаря огорчили чилийский нападающий Виктор Давила и его российский коллега Тамерлан Мусаев.Во втором тайме «Урал» получил шанс отыграть один мяч – в штрафной армейцев Дивеев уронил Гильерме Шеттине. Бразильский нападающий «Урала» сам решил бить пенальти, но Игорь Акинфеев отразил удар. Через две минуты Шеттине снова имел хороший момент, бил с пары метров, но после рикошета мяч вновь попал в Акинфеева.В концовке матча Виктор Гончаренко выпустил на поле Эрика Бикфалви, но многолетний лидер атак «Урала» получил травму, и тренерский штаб екатеринбуржцев был вынужден сделать обратную замену.Итог матча — 2-0 в пользу ЦСКА.Все конкуренты «Урала» набрали в последнем туре очки — «Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» (0-0), «Нижний Новгород» поделил очки с «Крыльями Советов» (1-1), а «Факел» уверенно переиграл не имевший никакой мотивации «Ахмат» (2-0). В результате екатеринбургский клуб, оставшийся с 30 очками, опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ.Третье место с конца стало худшим результатом для «Урала» с момента возвращения екатеринбургской команды в высший дивизион российского футбола — за 11 лет выступлений «Урал» лишь раз опускался в зону стыков: в сезоне 2014/2015.