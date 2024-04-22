Возрастное ограничение 18+
Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге выиграли первый матч финальной серии Чемпионата России
Фоторепортаж разгромной победы лисиц в кадрах Ильи Ваги
Фото: Илья Вага / БК УГМК
Баскетболистки УГМК одержали разгромную победу над сыктывкарской «Никой-Лузалес» в пером матче финальной серии Чемпионата России. Итоговый счет 77:44.
Следующий матч состоится 25 апреля и тоже в Екатеринбурге, потом команды переедут на две игры в Сыктывкар.
Фотограф Илья Вага запечатлел яркие кадры победной игры, смотрим в фоторепортаже.
Следующий матч состоится 25 апреля и тоже в Екатеринбурге, потом команды переедут на две игры в Сыктывкар.
Фотограф Илья Вага запечатлел яркие кадры победной игры, смотрим в фоторепортаже.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ХК «Автомобилист» завершил сезон КХЛ с бронзой — это лучший результат в истории свердловского хоккея
15 апреля 2024
15 апреля 2024