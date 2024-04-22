Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге выиграли первый матч финальной серии Чемпионата России

Фотограф Илья Вага / БК УГМК © Вечерние ведомости

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Баскетболистки УГМК одержали разгромную победу над сыктывкарской «Никой-Лузалес» в пером матче финальной серии Чемпионата России. Итоговый счет 77:44.Следующий матч состоится 25 апреля и тоже в Екатеринбурге, потом команды переедут на две игры в Сыктывкар.Фотограф Илья Вага запечатлел яркие кадры победной игры, смотрим в фоторепортаже.