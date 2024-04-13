ФК «Урал» на последних минутах вырвал победу в матче с одним из лидеров РПЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Футбольный клуб «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал на «Екатеринбург Арене» московское «Динамо». Перед матчем «Урал» находился на предпоследнем месте в турнирной таблице — в зоне прямого вылета из РПЛ, в то время как «Динамо» занимало третье место в чемпионате. Однако победу в матче, невзирая на положение в турнирной таблице, одержали уральцы.Начало матча было за «Уралом» — клуб из Екатеринбурга завладел инициативой и много атаковал. Одна из атак на 10-й минуте закономерно завершилась голом – дальним ударом ворота москвичей поразил Даниэль Мишкич. Результативной передачей отметился молодой Илья Ишков.«Динамо» сравняло счёт на 34-й минуте — в быстрой атаке на грани офсайда дальним ударом смог отправить мяч в ворота Ильи Помазуна Константин Тюкавин. У команд ещё были шансы отличиться в первом тайме, но на перерыв команды ушли при счёте 1-1.Второй там проходил при небольшом позиционном преимуществе «Динамо», но в створ ворот москвичи ни разу не пробили. У «Урала» же было четыре удара в створ, и последний из них завершился успешным взятием ворот — Алексей Каштанов в компенсированное время, на пятой из семи дополнительных минут сумел в борьбе с защитником «Динамо» пробить по воротам, и мяч прошёл точно в небольшой зазор между перчаткой Шунина и штангой его ворот. На радостях Каштанов снял футболку, будто забыв, что у него уже есть предупреждение, и был справедливо удалён за вторую жёлтую карточку. Принесший «Уралу» победу со счётом 2-1 футболист из-за этого, к сожалению, пропустит следующий матч.А победа для «Урала» стала очень важной – позволив подняться с 15-го на 13-е место. Это всего лишь вторая победа екатеринбуржцев за последние 18 матчей РПЛ. У подопечных Виктора Гончаренко сейчас 23 очка после 23 матчей. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ — 3 очка.Свой следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт 21 апреля в Сочи против одноимённого клуба. Но перед этим в рамках Кубка России примет в Екатеринбурге другую команду с Юга России — ФК «Ростов». Игра с ростовчанами пройдёт в среду, 17 апреля на «Екатеринбург Арене», для прохода на неё не потребуется паспорт болельщика (Fan ID).