В серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина будет решающий седьмой матч

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Игра, проходившая в Екатеринбурге при полных трибунах арены «Уралец», завершилась со счётом 5-3.Счёт на 6-й минуте матча открыл защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин. Больше значимых событий в первом периоде не было — за исключением разве что двухминутного удаления у «Автомобилиста» по вине поставившего подножку вратаря Владимира Галкина. Но екатеринбуржцы выстояли в меньшинстве, а Галкин, скажем забегая вперёд, по итогам встречи заслужил награду самого надёжного игрока матча.Во втором периоде удвоил преимущество «Автомобилиста» 19-летний воспитанник клуба, уроженец Режа Артём Каштанов. Ассистировали ему Максим Денежкин и Даниил Романцев. Этот гол случился на 7-й минуте периода. А уже на 8-й минуте счёт стал 3-0 — шайбу в ворота «Металлурга» забросил Алексей Макеев после передач Сергея Зборовского и Анатолия Голышева.Вторая двадцатиминутка выдалась крайне результативной — зрители увидели ещё четыре гола: по два в каждые из ворот. У «Автомобилиста» отличились Даниил Баранцев и Стефан Да Коста, а у «Металлурга» — Данила Юров и Денис Зернов. На второй перерыв команды ушли в итоге при счёте 5-2.Третья двадцатиминутка началась с быстрого гола Романа Канцерова уже по истечению первой минуты периода, а «Металлург» обрушил на ворота хозяев шквал атак — счёт по броскам в створ в третьем периоде был 3-17 в пользу магнитогорцев. Но уроженец Челябинска Владимир Галкин выстоял и обеспечил победу екатеринбургскому клубу. На табло так и остался счёт 5-3.Счёт в серии вновь сравнялся — 3-3. Это означает, что второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче в Магнитогорске 15 апреля. Первый участник финала определился давно — им стал ярославский «Локомотив», одолевший челябинский «Трактор» со счётом 4-0 в серии.