Возрастное ограничение 18+

В серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина будет решающий седьмой матч

18.34 Суббота, 13 апреля 2024
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Игра, проходившая в Екатеринбурге при полных трибунах арены «Уралец», завершилась со счётом 5-3.

Счёт на 6-й минуте матча открыл защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин. Больше значимых событий в первом периоде не было — за исключением разве что двухминутного удаления у «Автомобилиста» по вине поставившего подножку вратаря Владимира Галкина. Но екатеринбуржцы выстояли в меньшинстве, а Галкин, скажем забегая вперёд, по итогам встречи заслужил награду самого надёжного игрока матча.

Во втором периоде удвоил преимущество «Автомобилиста» 19-летний воспитанник клуба, уроженец Режа Артём Каштанов. Ассистировали ему Максим Денежкин и Даниил Романцев. Этот гол случился на 7-й минуте периода. А уже на 8-й минуте счёт стал 3-0 — шайбу в ворота «Металлурга» забросил Алексей Макеев после передач Сергея Зборовского и Анатолия Голышева.

Вторая двадцатиминутка выдалась крайне результативной — зрители увидели ещё четыре гола: по два в каждые из ворот. У «Автомобилиста» отличились Даниил Баранцев и Стефан Да Коста, а у «Металлурга» — Данила Юров и Денис Зернов. На второй перерыв команды ушли в итоге при счёте 5-2.

Третья двадцатиминутка началась с быстрого гола Романа Канцерова уже по истечению первой минуты периода, а «Металлург» обрушил на ворота хозяев шквал атак — счёт по броскам в створ в третьем периоде был 3-17 в пользу магнитогорцев. Но уроженец Челябинска Владимир Галкин выстоял и обеспечил победу екатеринбургскому клубу. На табло так и остался счёт 5-3.

Счёт в серии вновь сравнялся — 3-3. Это означает, что второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче в Магнитогорске 15 апреля. Первый участник финала определился давно — им стал ярославский «Локомотив», одолевший челябинский «Трактор» со счётом 4-0 в серии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
ХК «Автомобилист» сравнял счёт в серии полуфинала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом»
05 апреля 2024
ХК «Автомобилист» проиграл пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлургу»
11 апреля 2024
ХК «Автомобилист» одержал сверхволевую победу и сравнял счёт в серии с «Металлургом»
10 апреля 2024
В Екатеринбурге билеты на полуфинальный матч «Автомобилиста» молниеносно раскупили
05 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:34 В серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина будет решающий седьмой матч
18:08 Восстановлено движение поездов на участке Лобва – Коптяки в Свердловской области
17:30 Во время полицейской погони случилось ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
17:16 В списке победителей лотереи «Опорный край» оказались номера, не участвовавшие в розыгрыше
15:35 В Екатеринбург приедет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы выступить в УрФУ
15:20 Дополнительную премию выплатят членам УИК Свердловской области за высокую явку избирателей на президентских выборах
15:10 Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Свердловской области, нарушив движение других поездов
13:49 Суд смягчил приговор спортсменам, пытавшимся «отжать» рынок ритуальных услуг в Сысерти
12:05 «Умный» трамвай «Довлатов» екатеринбургского производства сбил пешеходов в Санкт-Петербурге
11:42 Силовики пришли за нападавшими на работника сервиса в Екатеринбурге
09:58 10-летний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге
20:33 Сбросивший с балкона женщину житель Дегтярска уедет на строгий режим
20:18 Смертельная автоавария с участием машины и моста произошла в Свердловской области
19:47 Уральским космонавтам раздали награды в их профессиональный праздник
19:29 Массовое отравление собак возмутило жителей Серовского района
18:53 Задержанный в Екатеринбурге «аквариумист» оказался банальным распространителем наркоты
18:31 Дни венгерской драматургии начинаются в Екатеринбурге
18:15 В Екатеринбурге капибары зазывают на соревнования по хакингу
17:57 Синоптики обещают дожди и снег на выходных в Свердловской области
17:22 Бывшему замдиректора первоуральского «Водоканала» добавили обвинения по двум статьям
17:06 На три месяца закроют движение по Степана Разина в Екатеринбурге
17:02 Стали известны обладатели всех призов совмещённой с выборами викторины «Опорный край». СПИСОК
16:45 Екатеринбуржец помогал более 2,4 тысячи иностранцам незаконно оставаться в России
16:15 Леонида Якубовича увезли на скорой после церемонии лотереи-викторины «Опорный край»
16:00 В Свердловской области прошёл чемпионат среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
15:07 Екатеринбурженка вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора с требованием встречи по вопросу Сысертского полигона
Все новости Свердловской области
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
Все новости России и мира
18:34 В серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина будет решающий седьмой матч
18:08 Восстановлено движение поездов на участке Лобва – Коптяки в Свердловской области
17:30 Во время полицейской погони случилось ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
17:16 В списке победителей лотереи «Опорный край» оказались номера, не участвовавшие в розыгрыше
15:35 В Екатеринбург приедет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы выступить в УрФУ
15:20 Дополнительную премию выплатят членам УИК Свердловской области за высокую явку избирателей на президентских выборах
15:10 Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Свердловской области, нарушив движение других поездов
13:49 Суд смягчил приговор спортсменам, пытавшимся «отжать» рынок ритуальных услуг в Сысерти
12:05 «Умный» трамвай «Довлатов» екатеринбургского производства сбил пешеходов в Санкт-Петербурге
11:42 Силовики пришли за нападавшими на работника сервиса в Екатеринбурге
09:58 10-летний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге
20:33 Сбросивший с балкона женщину житель Дегтярска уедет на строгий режим
20:18 Смертельная автоавария с участием машины и моста произошла в Свердловской области
19:47 Уральским космонавтам раздали награды в их профессиональный праздник
19:29 Массовое отравление собак возмутило жителей Серовского района
18:53 Задержанный в Екатеринбурге «аквариумист» оказался банальным распространителем наркоты
18:31 Дни венгерской драматургии начинаются в Екатеринбурге
18:15 В Екатеринбурге капибары зазывают на соревнования по хакингу
17:57 Синоптики обещают дожди и снег на выходных в Свердловской области
17:22 Бывшему замдиректора первоуральского «Водоканала» добавили обвинения по двум статьям
17:06 На три месяца закроют движение по Степана Разина в Екатеринбурге
17:02 Стали известны обладатели всех призов совмещённой с выборами викторины «Опорный край». СПИСОК
16:45 Екатеринбуржец помогал более 2,4 тысячи иностранцам незаконно оставаться в России
16:15 Леонида Якубовича увезли на скорой после церемонии лотереи-викторины «Опорный край»
16:14 «Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
16:00 В Свердловской области прошёл чемпионат среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK