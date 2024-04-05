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ХК «Автомобилист» проиграл пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлургу»

21.35 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск)
Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Металлург» провели 11 апреля пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев льда.

Как и в предыдущей игре серии, «Автомобилисту» пришлось отыгрываться — на 10-й и на 20-й минуте первого периода форвард магнитогорцев Денис Зернов оформил дубль. На перерыв команды ушли при счёте 2-0 в пользу «Металлурга».

«Автомобилист» проявил волю – сначала отыграв одну шайбу во втором периоде (гол на счету Анатолия Голышева), а затем и сравняв счёт за 17 минут до окончания третьей двадцатиминутки (отличился защитник Кирилл Воробьёв). Таким образом, с 2-0 в пользу «Металлурга» счёт стал 2-2.

Однако вырвать победу в этот раз екатеринбуржцам не удалось — решающим стало удаление Алексея Макеева на 6-й минуте третьего периода — «Металлург» стараниями Даниила Вовченко реализовал большинство. 3-2. После этого екатеринбуржцам отыграться уже не получилось – за три с небольшим минуты до конца Денис Зернов оформил хет-трик, забросив четвёртую шайбу в ворота Евгения Аликина, а за 2 секунды до конца уже пустые ворота екатеринбуржцев поразил Игорь Гераськин. Итог матча — 5-2.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдёт в Екатеринбурге 13 апреля. В случае поражения «Автомобилист» завершит сезон, в случае же победы екатеринбуржцев состоится решающая, седьмая игра за выход в финал в Магнитогорске.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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