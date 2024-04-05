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ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»
Фоторепортаж Ильи Ваги с третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина для «Вечерних ведомостей»
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга провёл третий матч полуфинальной серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Игра на арене «Уралец» завершилась ничьей в основное время и победой гостей в овертайме.
В первом периоде магнитогорцы вышли вперёд после точного броска Робина Пресса. Но уже через минуту «Автомобилист» отыгрался – Степан Хрипунов добил отскочившую за спину вратаря «Магнитки» шайбу после броска Андрея Обидина.
Во втором периоде заброшенных шайб не было.
В третьем периоде «Металлург» вновь вышел вперёд – Дмитрий Силантьев поразил девятку ворот Евгения Аликина.
За 48 секунд до завершения периода подопечным Николая Заварухина, игравшим на тот момент уже без вратаря, удалось сравнять счёт – Данил Романцев с передач Никиты Трямкина и Стефана Да Косты отправил шайбу точно в ворота.
Основное время завершилось вничью 2-2.
В овертайме гости из Магнитогорска в третий раз вышли вперёд в этом матче, а отыграться регламент в таком случае шанса не даёт – игра была завершена сразу после заброшенной шайбы Люка Джонсона.
«Металлург» после проигранного второго матча в Магнитогорске вновь смог повести в серии – со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Екатеринбурге уже послезавтра, 9 апреля. Пятая игра состоится в Магнитогорске 11 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
В первом периоде магнитогорцы вышли вперёд после точного броска Робина Пресса. Но уже через минуту «Автомобилист» отыгрался – Степан Хрипунов добил отскочившую за спину вратаря «Магнитки» шайбу после броска Андрея Обидина.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
Во втором периоде заброшенных шайб не было.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
В третьем периоде «Металлург» вновь вышел вперёд – Дмитрий Силантьев поразил девятку ворот Евгения Аликина.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
За 48 секунд до завершения периода подопечным Николая Заварухина, игравшим на тот момент уже без вратаря, удалось сравнять счёт – Данил Романцев с передач Никиты Трямкина и Стефана Да Косты отправил шайбу точно в ворота.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
Основное время завершилось вничью 2-2.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
В овертайме гости из Магнитогорска в третий раз вышли вперёд в этом матче, а отыграться регламент в таком случае шанса не даёт – игра была завершена сразу после заброшенной шайбы Люка Джонсона.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
«Металлург» после проигранного второго матча в Магнитогорске вновь смог повести в серии – со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Екатеринбурге уже послезавтра, 9 апреля. Пятая игра состоится в Магнитогорске 11 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
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ХК «Автомобилист» сравнял счёт в серии полуфинала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом»
05 апреля 2024
05 апреля 2024