ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга провёл третий матч полуфинальной серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Игра на арене «Уралец» завершилась ничьей в основное время и победой гостей в овертайме.В первом периоде магнитогорцы вышли вперёд после точного броска Робина Пресса. Но уже через минуту «Автомобилист» отыгрался – Степан Хрипунов добил отскочившую за спину вратаря «Магнитки» шайбу после броска Андрея Обидина.Во втором периоде заброшенных шайб не было.В третьем периоде «Металлург» вновь вышел вперёд – Дмитрий Силантьев поразил девятку ворот Евгения Аликина.За 48 секунд до завершения периода подопечным Николая Заварухина, игравшим на тот момент уже без вратаря, удалось сравнять счёт – Данил Романцев с передач Никиты Трямкина и Стефана Да Косты отправил шайбу точно в ворота.Основное время завершилось вничью 2-2.В овертайме гости из Магнитогорска в третий раз вышли вперёд в этом матче, а отыграться регламент в таком случае шанса не даёт – игра была завершена сразу после заброшенной шайбы Люка Джонсона.«Металлург» после проигранного второго матча в Магнитогорске вновь смог повести в серии – со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Екатеринбурге уже послезавтра, 9 апреля. Пятая игра состоится в Магнитогорске 11 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.