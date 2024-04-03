ХК «Автомобилист» сравнял счёт в серии полуфинала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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5 апреля в Магнитогорске прошёл второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургский «Автомобилистом». В первом матче «Металлург» был сильнее — 2-1. Однако второй матч екатеринбуржцы выиграли, выровняв положение в серии.Счёт в первом периоде открыл нападающий «Автомобилиста» Стефан да Коста. Заброшенная им шайба осталась единственной в первой двадцатиминутке.В начале второго периода «Металлургу» удалось отыграться – Денис Зернов броском со средней дистанции восстановил равенство в счёте.На 35-й минуте игры нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов грубо сфолил против Сергея Широкова, ударив игрока екатеринбургского клуба в голову — за что был удалён на пять минут. «Автомобилист» сполна воспользовался этим большинством, поразив ворота Ильи Набокова. Оба гола соорудила ударная связка Анатолия Голышева и Стефана Да Косты — сначала Голышев отличился после передачи Да Косты, а затем, наоборот, — Да Коста с передачи Голышева. Таким образом, перед третьим периодом «Автомобилист» вновь был впереди, но уже со счётом 3-1.В середине третьего периода Дмитрий Силантьев сократил разницу в счёте – 2-3. Но сравнять счёт «Магнитке» не удалось — Данил Романцев броском от синей линии под занавес встречи поразил пустые ворота «Металлурга». Итоговый счёт игры — 2-4.Счёт в серии стал 1-1. Серия до четырёх побед продолжится в Екатеринбурге — матчи в уральской столице пройдут 7 и 9 апреля. 11 апреля серия вернётся на Южный Урал.