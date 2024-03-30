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В Екатеринбурге билеты на полуфинальный матч «Автомобилиста» молниеносно раскупили
Фото: Вечерние ведомости
На полуфинал Кубка Гагарина по хоккею, который состоится в Екатеринбурге, между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» раскупили все билеты за два часа. Мест не осталось на оба матча: на 7 и на 9 апреля. Об этом сообщает 66.RU.
Билеты на полуфинальный матч поступили в онлайн-продажу в 4 апреля в 11:00. Кассы работали только для владельцев абонементов. Свердловским болельщикам приходилось отстаивать несколько часов в онлайн-очереди, но при этом многим билеты не достались.
В пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист» назвали «ожидаемым» ажиотаж с покупкой билетов.
На «Авито» уже начали продавать Билеты с наценкой в 10 раз.
Билеты на полуфинальный матч поступили в онлайн-продажу в 4 апреля в 11:00. Кассы работали только для владельцев абонементов. Свердловским болельщикам приходилось отстаивать несколько часов в онлайн-очереди, но при этом многим билеты не достались.
В пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист» назвали «ожидаемым» ажиотаж с покупкой билетов.
На «Авито» уже начали продавать Билеты с наценкой в 10 раз.
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