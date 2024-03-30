ХК «Автомобилист» проиграл первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Металлургу»

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина 3 апреля в Магнитогорске «Автомобилист» уступил местном «Металлургу».Первый период матча получился безголевым. Екатеринбуржцы активно провели первые минуты, но счёт открыть счёт не смогли, а затем дважды подряд получили удаления — пришлось играть в формате 3 на 5. В таких условиях думать об атаке сложно, но и поразить свои ворота «Металлургу» екатеринбуржцы в эти минуты не позволили.Во втором периоде хозяева открыли счёт — Александр Петунин отправил шайбу на пятачок, и она рикошетом от конька игрока «Автомобилиста» заскочила в ворота.За две с половиной минуты до окончания третьего периода при счёте 0-1 тренерский штаб «Автомобилиста» пошёл на риск, сняв с игры вратаря, но в результате нападающий «Металлурга» Павел Акользин забросил шайбу в пустые ворота. За 42 секунды до финальной сирены екатеринбуржцам, наконец, удалось распечатать ворота Ильи Набокова — автором гола стал Данил Романцев, отличившийся с передачи Дениса Баранцева. Однако эта заброшенная шайба стала лишь шайбой престижа. Итоговый счёт — 2-1 в пользу магнитогорцев.Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Металлурга». 5 апреля состоится второй матч серии в Магнитогорске. А 7 и 9 апреля команды сыграют между собой в Екатеринбурге.