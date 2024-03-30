Гол защитника с углового позволил «Уралу» пройти «Локомотив» в Кубке России по футболу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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3 апреля в матче четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу екатеринбургский «Уралу» принимал дома московский «Локомотив». Встреча завершилась победой уральского клуба, которая позволила ему пройти в следующий раунд турнира.Единственный мяч забил на 7-й минуте украинский защитник «Урала» Иллой-Айет Владис-Эммерсон, опередивший всех при розыгрыше углового. Несмотря на все попытки московского клуба сравнять счёт, до окончания матча цифры на табло так и не изменились.Таким образом, «Локомотив» выбывает из турнира (в «Пути регионов» раунд состоит из одного матча), а «Урал» проходит дальше. Соперник екатеринбургского клуба по следующему раунду определится после жеребьёвки. Им может стать, например, «Ростов» или «Динамо» — окончательный список возможных соперников определится после завершения всех матчей «Пути РПЛ», откуда команды в случае проигрыша выбывают в «Путь регионов».На встрече «Урала» и «Локомотива» на «Екатеринбург-арене» присутствовало более 12 тысяч зрителей. Напомним, для прохода на матчи Кубка России зрителям не требуется Fan ID.