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Хоккейный матч между «Автомобилистом» и СКА в Екатеринбурге не стали отменять после теракта в Подмосковье
Фото: Илья Вага для «Вечерних ведомостей»
В официальном телеграм-канале екатеринбургского клуба сообщили, что матч состоится, начавшись с минуты молчания в память о жертвах теракта. Подопечные Николая Заварухина и Романа Ротенберга встретятся сегодня в 16.30, как и планировалось.
Однако трансляция матча в кинотеатрах и фан-зона в ТЦ Мега отменены.
«Автомобилист» и СКА встречаются в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В серии до четырёх побед после трёх матчей счёт 3-0 в пользу екатеринбургского клуба.
Однако трансляция матча в кинотеатрах и фан-зона в ТЦ Мега отменены.
«Автомобилист» и СКА встречаются в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В серии до четырёх побед после трёх матчей счёт 3-0 в пользу екатеринбургского клуба.
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