ХК «Автомобилист» повёл 3-0 в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА

Владислав Постников, фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости

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21 марта на арене «Уралец» состоялся третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА. К нему команды подошли в разном настроении – «Автомобилист» увёз из Санкт-Петербурга две уверенные победы, а СКА, соответственно, потерпел два поражения, которые поставили один из самых богатых клубов континента в весьма сложную ситуацию — третье поражение означало бы необходимость выигрывать четыре матча подряд для прохода в следующий раунд. И в итоге это поражение случилось.В первом периоде питерская команда, хоть и владела некоторым преимуществом по числу бросков, не могла создать острые моменты. «Автомобилист» же несколько раз создавал угрозу воротам СКА, но где-то спасал вратарь Никита Серебряков, а где-то уральцев подводила точность. В итоге первый период завершился со счётом 0-0.А во втором периоде «Автомобилист» вполне закономерно повёл в счёте – в очередной раз на домашнем льду в матче с грозным соперником удачно сыграл Анатолий Голышев. СКА постепенно овладел игровым преимуществом, но в концовке второго периода «Автомобилист» мог удвоить разницу в счёте, однако не сумел забросить шайбу в ворота с уже лежащим вратарём питерцев. На второй перерыв команды ушли при счёте 1-0.В третьем периоде преимущество СКА по броскам в створ было уже подавляющим — 14-4. И это позволило распечатать ворота Егвения Аликина. Правда, гол получился неказистым – после сольного прохода и броска Арсения Грицюка шайба взмыла высоко вверх, после чего упала за шиворот дезориентированного Евгения Аликина и завалилась в ворота. В итоге основное время закончилось при счёте на табло 1-1.Свой первый овертайм в нынешнем плей-офф КХЛ «Автомобилист» сыграл удачно – на 18-й точный бросок Кёртиса Волка принёс команде Николая Заварухина победу со счётом 2-1.Счёт в серии стал 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Свой следующий матч «Автомобилист» и СКА проведут на арене «Уралец» уже послезавтра, 23 марта.Представляем крутые кадры, которые снял Илья Вага.