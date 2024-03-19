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«Автомобилист» забил первую шайбу в матче против СКА в Екатеринбурге
Фотограф Илья Вага
Сегодня в Екатеринбурге проходит (а на момент публикации только закончился второй период) третий матч в рамках серии между «Автомобилистом» и питерским СКА.
Шайбу в ворота гостей в середине второго периода забросил Анатолий Голышев. Первый же прошел в сухую.
В маленьком фоторепортаже с двух периодов жаркого поединка фотограф Илья Вага запечатлел крутые и яркие кадры.
А после матча – опубликуем итоговый фоторепортаж.
Напомним, что первые две игры в рамках серии в плей-офф выиграл «Автомобилист», причем игры проходили на площадке питерцев.
Шайбу в ворота гостей в середине второго периода забросил Анатолий Голышев. Первый же прошел в сухую.
В маленьком фоторепортаже с двух периодов жаркого поединка фотограф Илья Вага запечатлел крутые и яркие кадры.
А после матча – опубликуем итоговый фоторепортаж.
Напомним, что первые две игры в рамках серии в плей-офф выиграл «Автомобилист», причем игры проходили на площадке питерцев.
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