«Автомобилист» забил первую шайбу в матче против СКА в Екатеринбурге

Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости

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Сегодня в Екатеринбурге проходит (а на момент публикации только закончился второй период) третий матч в рамках серии между «Автомобилистом» и питерским СКА.Шайбу в ворота гостей в середине второго периода забросил Анатолий Голышев. Первый же прошел в сухую.В маленьком фоторепортаже с двух периодов жаркого поединка фотограф Илья Вага запечатлел крутые и яркие кадры.А после матча – опубликуем итоговый фоторепортаж.Напомним, что первые две игры в рамках серии в плей-офф выиграл «Автомобилист», причем игры проходили на площадке питерцев.