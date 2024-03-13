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ХК «Автомобилист» выиграл второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня, 19 марта провёл свой второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Первую встречу, состоявшуюся 17 марта, «шофёры» выиграли со счётом 3-2. Между двумя матчами свой 48-й день рождения отметил главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин. И его подопечные снова предоставили ему и всем екатеринбургским болельщикам подарок в виде победы над грозным соперником.
Первый период проходил при некотором преимуществе СКА, но завершился безголевой ничьёй. А вот второй период прошёл уже при заметном игровом преимуществе «Автомобилиста». Счёт екатеринбуржцы открыли на 26-й минуте голом в меньшинстве — Алексей Бывальцев перехватил шайбу во время позиционной атаки СКА и вышел один на один с вратарём питерцев, после чего успешно его обыграл. Затем Стефан Да Коста реализовал численное преимущество 5 на 3 и удвоил разницу в счёте – 2-0.
На 5-й минуте третьего периода нападающий СКА Василий Глотов сократил разницу в счёте – 1-2. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода после ошибки защитника СКА Степан Хрипунов восстановил преимущество екатеринбуржцев в в две шайбы – 1-3. Этот счёт и остался гореть на табло до финальной сирены. Ни взятый Романом Ротенбургом 30-секундный тайм-аут, ни замена вратаря результата не принесли.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Автомобилиста». Третий матч серии до четырёх побед пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.
В других сериях счёт также 2-0. Причём, помимо «Автомобилиста», два матча на выезде выиграли челябинский «Трактор» (у московского «Динамо») и ярославский «Локомотив» (у омского «Авангарда»). А магнитогорский «Металлург» одержал две домашних победы над московским «Спартаком».
Первый период проходил при некотором преимуществе СКА, но завершился безголевой ничьёй. А вот второй период прошёл уже при заметном игровом преимуществе «Автомобилиста». Счёт екатеринбуржцы открыли на 26-й минуте голом в меньшинстве — Алексей Бывальцев перехватил шайбу во время позиционной атаки СКА и вышел один на один с вратарём питерцев, после чего успешно его обыграл. Затем Стефан Да Коста реализовал численное преимущество 5 на 3 и удвоил разницу в счёте – 2-0.
На 5-й минуте третьего периода нападающий СКА Василий Глотов сократил разницу в счёте – 1-2. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода после ошибки защитника СКА Степан Хрипунов восстановил преимущество екатеринбуржцев в в две шайбы – 1-3. Этот счёт и остался гореть на табло до финальной сирены. Ни взятый Романом Ротенбургом 30-секундный тайм-аут, ни замена вратаря результата не принесли.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Автомобилиста». Третий матч серии до четырёх побед пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.
В других сериях счёт также 2-0. Причём, помимо «Автомобилиста», два матча на выезде выиграли челябинский «Трактор» (у московского «Динамо») и ярославский «Локомотив» (у омского «Авангарда»). А магнитогорский «Металлург» одержал две домашних победы над московским «Спартаком».
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