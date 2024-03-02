Уральский боец Пётр Ян победил спортсмена из Китая на турнире UFC

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей над Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 в Майами.Бой проходил с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре». Боец клуба «Архангел Михаил» и бывший чемпион UFC Пётр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая, который занимает 7-е место в рейтинге легчайшего веса. Этот поединок стал первым для Петра после годового перерыва из-за травмы.«Я не дрался целый год и очень рад, что стою здесь. Это очень важная победа для меня. Я вернулся, я хочу жесткий бой с серьезным соперником. Сезон реваншей открыт», — передает слова спортсмена из интерью «Екатеринбург ЧП».Пётр Ян, 31-летний боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Данная победа в Майами стала для него 17-й в смешанных единоборствах. Этот успех прервал серию из трех поражений, а общее их число пяти.