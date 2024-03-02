ХК «Автомобилист» впервые сыграет в Кубке Гагарина с одним из лидеров Западной конференции КХЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» в Международный женский день сделал отличный подарок своим болельщицам, завершив победой серию 1/8 финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса». Пятый матч серии, проходивший в Казани, уральцы выиграли со счётом 2-1. Итоговый счёт серии — 4-1 в пользу екатеринбургского клуба.Счёт был открыт в концовке первого периода, причём когда «Автомобилист» находился в меньшинстве – Алексей Бывальцев в контратаке подхватил шайбу в чужой зоне и точным ударом отправил её под перекладину ворот «Ак Барса». Двадцатиминутка завершилась со счётом 0-1.Но численное преимущество «Ак Барса» после пропущенной шайбы осталось в силе, и в самом начале второго периода, когда «Автомобилист» ещё оставался вчетвером, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сумел сравнял счёт.В дальнейшем «Автомобилист» имел преимущество по числу бросков в створ ворот. На второй перерыв команды ушли со счётом 1-1, но в третьем периоде преимущество «Автомобилист» закономерно привело к голу – отличился Семён Кизимов, воспользовавшийся пасом из-за ворот в исполнении Степана Хрипунова. В концовке третьего периода «Ак Барс» заработал большинство, вдобавок снял вратаря, но финальный штурм ворот «Автомобилиста» успехом не увенчался. Счёт 2-1 в пользу уральцев зафиксировала финальная сирена.«Автомобилист» лишь второй раз в истории сумел преодолеть первый раунд плей-офф КХЛ – в предыдущий раз подобного успеха екатеринбуржцы добивались в сезоне 2018/2019, когда выиграли регулярный чемпионат Восточной конференции, и разгромили в первом раунде челябинский «Трактор». Во втором раунде плей-офф «Автомобилист» тогда проиграл другой южноуральской команде, «Салавату Юлаеву». В этом сезоне правила плей-офф изменились, и следующим соперником екатеринбуржцев будет команда из Западной конференции. Какая именно, пока не определилось, но учитывая низкий номер посева («Автомобилист» занял лишь пятое место в регулярном чемпионате на Востоке), это точно будет кто-то из лидеров – наиболее вероятными соперникам на данный момент являются петербургский СКА и московское «Динамо».Кроме «Автомобилиста» сегодня первый раунд Кубка Гагарина преодолели ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». Все эти клубы выиграли свои серии со счётом 4-1. Таким образом, впервые в истории КХЛ оба финалиста предыдущего Кубка Гагарина (ЦСКА и «Ак Барс») вылетели в первом же раунде плей-офф.