«Автомобилист» сенсационно повёл 3-0 в серии с вице-чемпионом КХЛ

Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл сегодня в Екатеринбурге первый домашний матч в розыгрыше Кубка Гагарина. Ему предшествовали два выездных матча в Казани, которые весьма неожиданно завершились уверенными победами уральцев и привели к тому, что екатеринбургский клуб повёл в серии со счётом 2-0.Домашние трибуны помогли закрепить успех «Автомобилисту» – третья игра четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции тоже завершилась победой «шофёров».Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» смог реализовать большинство 5 на 3. После передачи Сергея Широкова отличился Анатолий Голышев, ожидавший передачу на пятачке у ворот «Ак Барса».В начале третьего периода «Ак Барс» сравнял счёт – гол на счету Ильи Сафонова.На 53-й минуте Анатолий Голышев вновь вывел екатеринбуржцев вперёд, оформив дубль. Голевые передачи записали на свой счёт Алексей Макеев и Сергей Зборовский.В концовке матча «Ак Барс» заменил вратаря на шестого полевого, но забросить шайбу в ворота «Автомобилиста» это не помогло – Евгений Аликин выстоял. Зато Анатолий Голышев удачным броском по пустым воротам «Ак Барса» оформил хет-трик. Итоговый счёт – 3:1. Вновь победа «Автомобилиста», и вновь в основное время.Фотограф Илья Вага запечатлел яркие моменты феерической игры.Следующая игра серии состоится уже послезавтра, 6 марта в Екатеринбурге. В случае успеха «Автомобилиста» она станет последней в серии. Напомним, серии в плей-офф КХЛ продолжаются до четырёх побед одной из команд. В случае победы «Ак Барса» серия вновь вернётся в Казань.