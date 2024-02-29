«Автомобилист» уверенно выиграл второй матч серии против «Ак Барса» в Казани

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист» соперники вновь встречались в Казани. И вновь победу одержал екатеринбургский клуб.Первый период прошёл без заброшенных шайб, но отметился многочисленными удалениями – «Автомобилист» схлопотал в общей сложности 8 штрафных минут, а «Ак Барс» целых 19. Подвёл хозяев звёздный уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов, который ударил игрока екатеринбургского клуба в голову, за что получил 5+10 штрафных минут.«Автомобилист» смог воспользоваться перетекшим во вторую двадцатиминутку большинством и забросил во время игры в неравных составах две шайбы — отличились Джейси Блейкер и Сергей Широков. На второй перерыв команды ушли при счёте 0-2.В начале третьего периода екатеринбуржцы забросили в ворота казанцев ещё две шайбы — на 4-й минуте отличился Брукс Мэйсек, а на 5-й — Анатолий Голышев. Итог встречи — 4-0 в пользу гостей.Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Автомобилиста». Следующие два матча четвертьфинального противостояния Востока с «Ак Барсом» пройдут 4 и 6 марта в Екатеринбурге. При их удачном исходе для «Автомобилиста» игры Кубка Гагарина могут в этом году в Казань уже не вернуться.