ХК «Автомобилист» начал свой путь в Кубке Гагарина с победы над «Ак Барсом»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» провёл свой первый матч в плей-офф КХЛ. В четвертьфинальном матче Восточной конференции уральцы встречались в Казани с местным «Ак Барсом», финалистом прошлого розыгрыша.Исход матча предопределили удачные действия «Автомобилиста» в первом периоде. Уже первое большинство «Автомобилист» смог воплотить в гол — Сергей Широков, проводивший 800-й матч в КХЛ, на 13-й минуте с острого угла забросил шайбу в ворота казанцев.Спустя четыре минуты екатеринбуржцы удвоили преимущество — отличился Ник Эберт.Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьем инициатива окончательно перешла к «Ак Барсу», и за 10 минут до конца Вадим Шипачёв пробил вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина. 1-2 — при этом счёте «Ак Барс» устроил штурм ворот «Автомобилиста» и снял в концовке вратаря, но екатеринбуржцам удалось выстоять. Евгений Аликин записал на свой счёт 30 сэйвов.Счёт в серии стал 0-1. Следующая игра пройдёт в Казани 2 марта. Серия продлится до четырёх побед. Счёт в других противостояниях: «Салават Юлаев» — «Трактор» 0-1, «Локомотив» — ЦСКА 0-1, «Спартак» — «Северсталь» 1-0. Финал Кубка Гагарина, в котором сойдутся победители Восточной и Западной конференций, состоится 29 апреля 2024 года.