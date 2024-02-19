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ХК «Автомобилист» завершил регулярный сезон КХЛ сухой победой над «Локомотивом»
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ домашним матчем с ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой «Автомобилиста» со счётом 2:0.
Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. На 36-й минуте «Автомобилист» открыл счёт — отличился капитан команды Сергей Широков.
В третьем периоде Владимир Кузнецов после передачи Ника Эберта удвоил преимущество уральцев — 2:0. Этот счёт и остался итоговым в матче. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, отразив 29 бросков в створ, записал в свою статистку третий «сухой» матч в сезоне.
«Автомобилист» по итогам регулярной части чемпионата КХЛ 2023/2024 занял 5-е место в Восточной конференции. Поход за Кубком Гагарина екатеринбургский клуб начнёт со встреч с финалистом прошлого сезона — казанским «Ак Барсом». Поскольку «Ак Барс» расположился на строчку выше, у казанцев будет преимущество домашней площадки.
Ещё одна сформировавшаяся пара на Востоке — «Салават Юлаев» — «Трактор». В этом противостоянии преимущество домашнего льда будет у уфимского клуба. Также в плей-офф Восточной конференции сыграют магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», тольяттинская «Лада» и хабаровский «Амур».
Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. На 36-й минуте «Автомобилист» открыл счёт — отличился капитан команды Сергей Широков.
В третьем периоде Владимир Кузнецов после передачи Ника Эберта удвоил преимущество уральцев — 2:0. Этот счёт и остался итоговым в матче. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, отразив 29 бросков в створ, записал в свою статистку третий «сухой» матч в сезоне.
«Автомобилист» по итогам регулярной части чемпионата КХЛ 2023/2024 занял 5-е место в Восточной конференции. Поход за Кубком Гагарина екатеринбургский клуб начнёт со встреч с финалистом прошлого сезона — казанским «Ак Барсом». Поскольку «Ак Барс» расположился на строчку выше, у казанцев будет преимущество домашней площадки.
Ещё одна сформировавшаяся пара на Востоке — «Салават Юлаев» — «Трактор». В этом противостоянии преимущество домашнего льда будет у уфимского клуба. Также в плей-офф Восточной конференции сыграют магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», тольяттинская «Лада» и хабаровский «Амур».
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