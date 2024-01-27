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Баскетбольный клуб УГМК взял Кубок России

11.34 Понедельник, 29 января 2024
В Екатеринбурге победой БК УГМК завершилась серия финальных игр «Кубка России». На арене ДИВСа «Самара» обыграла оренбургскую «Надежду» и завоевала бронзу, а «лисицы» взяли верх над курским «Динамо» и в 11-й раз стали обладателями заветного трофея.

Фотограф Илья Вага запечатлел самые яркие моменты матча, наслаждайтесь ими в фоторепортаже.




Игра получилась непростая, а победитель определился только в последней четверти. Счёт по четвертям: 14:14, 11:24, 21:21, 24:6




Счёт открыли «лисицы», и до середины четверти на паркете шли качели. Стоит отметить результативные дальние броски от Алекс Бентли, которые вывели БК УГМК вперед. Однако, «бело-голубые» быстро догнали хозяек – ничейные 14:14 на конец первого тайма.




Вторая четверть сложилась для хозяек неудачно. Уходя с «рывка», «лисицам» не удалось провести её на равных. С самого начала периода «Динамо» начали увеличивать разрыв. К четвертой минуте разница в счёте стала двузначной. Успешную атаку подопечные Дмитрий Донскова провели только ближе к середине периода. В конце четверти Жосселина Майга и Меган Уокер улучшили ситуацию, но отдыхать команды ушли при значительной разнице - 25:38 в пользу гостей из Курска.




Вторая часть игры прошла уже в ином ключе. Серия точных бросков спортсменок БК УГМК позволила сократить преимущество соперника. «Динамо» начали ошибаться. Два успешных трех-очковых от Жосселины Майги привели к тому, что счёт почти сравнялся. За этим последовали точные штрафные от Олаири Косу, благодаря которым хозяйки начали лидировать в счёте.




Обретя преимущество, «лисицы» его уже не отдали. Разница в счёте достигла пяти очков благодаря двум попаданиям из-за трех-очковой линии от Алекс Бентли. Весь зал стоя наблюдал за последними минутами игры, а финальный свисток зафиксировал победу БК УГМК - 70:65. Таким образом, екатеринбурженки подтвердили свое чемпионство в России.




«Я горжусь своей командой. Мы не опустили руки, поддерживали друг друга. Мне кажется, самое важное – то, что мы дружно играли в нужное время – чего нам не хватало ранее!»,

– прокомментировала игру Виктория Завьялова.





«Во-первых, хотелось бы отметить, что не зря говорят: защитить чемпионство гораздо сложнее, чем его завоевать. Зрелищная и увлекательная игра получилась. Первая половина показала, что настрой есть – а значит, нужно сделать все для победы. Конечно, было много проблем в защите, но мы не сдались и, начиная с третьей четверти, нашли оптимальный состав. Дальние трех-очковые от Жосселины Майги стали тем фактором, которые добавили сил и энтузиазма! Матч спорный, но я рад, как он разрешился!»,

– сказал главный тренер БК УГМК Дмитрий Донсков.




Самой результативной в составе БК УГМК стала Алекс Бентли, набравшая 16 очков. Она же, к слову, стала лучшим игроком турнира. Жосселина Майга – 15 очков, Меган Уокер набрала 14 очков и стала лучшим игроком матча. В составе «Динамо» самой результативной стала Промис Амукамара – 16 очков и 6 подборов. Дабл-даблом отметилась Кайла Торнтон – 12 очков и 13 подборов. У Александры Штанько 12 баллов и 3 подбора.





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18:40 В Екатеринбурге полиция оцепила станцию метро «Геологическая»
17:28 СК по Свердловской области планирует проверить сообщения об инциденте с ребенком в парке Маяковского
16:52 Том Сойер Фест отправил подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
15:49 Суд приговорил к семи годам сына, который убил отца в Екатеринбурге
15:00 Полиция Нижнего Тагила разыскивает сбежавшего 14-летнего подростка
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13:53 ФАС оштрафовала «Мотив» за «назойливую рекламу» на 100 тысяч рублей
12:55 Умер депутат и бывший глава Туринского городского округа
11:30 Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки в Свердловской области
10:38 Пьяный водителей устроил ДТП под Нижним Тагилом
23:16 Уволившимся водителям екатеринбургского ОТ начали рассылать завлекающие обратно в «Гортранс» письма
17:40 Появились подробности о состоянии пяти пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Тюмень»
17:00 В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер основатель школы самбо «Уралмаш»
16:31 Екатеринбуржцы временно останутся без света в Чкаловском районе
15:45 На автодороге «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими
14:58 Почти 300 миллионов рублей планируется потратить на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в Екатеринбурге
13:13 Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
12:36 В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено
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