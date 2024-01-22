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Соперником баскетбольного клуба УГМК в финале Кубка России станет курское «Динамо»

Фоторепортаж Ильи Ваги

00.48 Суббота, 27 января 2024
Фото: Илья Вага / БК УГМК
В полуфинале Кубка России по баскетболу (который, к слову, проходит в Екатеринбурге) курское «Динамо» выиграло «Самару».

Итоговый счет – 97:54.

Смотрите самые яркие кадры игры в фоторепортаже Ильи Ваги












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Фотограф Илья Вага / БК УГМК © Вечерние ведомости


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00:48 Соперником баскетбольного клуба УГМК в финале Кубка России станет курское «Динамо»
00:36 Баскетбольный клуб УГМК вышел в финал Кубка России
20:45 Из-за стычек с соседом жительница Артёмовского округа лишилась более 20 тысяч рублей
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17:35 Одного из детей-свидетелей по делу о насилии в екатеринбургской спецшколе вызвали в полицию и теперь не пускают к нему адвоката
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16:38 Двое мужчин сбежали из секты в Свердловской области
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12:46 Объёмы экспорта в три раза превысили объёмы импорта на Урале
12:11 В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в гибели двух человек водителя Ford Transit
11:36 В Свердловской области утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
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