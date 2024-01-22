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Соперником баскетбольного клуба УГМК в финале Кубка России станет курское «Динамо»
Фоторепортаж Ильи Ваги
Фото: Илья Вага / БК УГМК
В полуфинале Кубка России по баскетболу (который, к слову, проходит в Екатеринбурге) курское «Динамо» выиграло «Самару».
Итоговый счет – 97:54.
Смотрите самые яркие кадры игры в фоторепортаже Ильи Ваги
Итоговый счет – 97:54.
Смотрите самые яркие кадры игры в фоторепортаже Ильи Ваги
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