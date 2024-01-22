Соперником баскетбольного клуба УГМК в финале Кубка России станет курское «Динамо»

Фотограф Илья Вага / БК УГМК © Вечерние ведомости

В полуфинале Кубка России по баскетболу (который, к слову, проходит в Екатеринбурге) курское «Динамо» выиграло «Самару».Итоговый счет – 97:54.Смотрите самые яркие кадры игры в фоторепортаже Ильи Ваги