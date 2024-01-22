Баскетбольный клуб УГМК вышел в финал Кубка России

Фотограф Илья Вага / БК УГМК © Вечерние ведомости

«Лисицы», как называют спортсменок баскетбольного клуба УГМК, на домашней арене в Екатеринбурге выиграли клуб из Оренбурга «Надежда» со счетом 70:54. Матч проходил при четырех тысячах зрителей.Самыми результативными «лисицами» стали Алекс Бентли, Тина Крайишник и Мария Попова.Фотограф Илья Вага запечатлел самые яркие моменты матча, наслаждайтесь ими в фоторепортаже