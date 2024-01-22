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Баскетбольный клуб УГМК вышел в финал Кубка России
Фоторепортаж Ильи Ваги
Фото: Илья Вага / БК УГМК
«Лисицы», как называют спортсменок баскетбольного клуба УГМК, на домашней арене в Екатеринбурге выиграли клуб из Оренбурга «Надежда» со счетом 70:54. Матч проходил при четырех тысячах зрителей.
Самыми результативными «лисицами» стали Алекс Бентли, Тина Крайишник и Мария Попова.
Фотограф Илья Вага запечатлел самые яркие моменты матча, наслаждайтесь ими в фоторепортаже
Самыми результативными «лисицами» стали Алекс Бентли, Тина Крайишник и Мария Попова.
Фотограф Илья Вага запечатлел самые яркие моменты матча, наслаждайтесь ими в фоторепортаже
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Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу
18 января 2024
18 января 2024