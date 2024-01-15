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Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу

Фоторепортаж Ильи Ваги

10.42 Четверг, 18 января 2024
Фото: Илья Вага
Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу.

Матч проходил в Екатеринбурге накануне. Зрителями стали около 1000 человек на площадке ДИВСа. Итоговый счёт – 80:67 (17:16; 23:15; 22:21; 18:15). Следующий матч в рамках четвертьфинала пройдет с этим клубом 7 февраля в Краснодаре.

Самые впечатляющие моменты матча попали в объектив фотографа Ильи Ваги. Представляем вам его фоторепортаж





















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Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости


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17:03 В Краснотурьинске 12 человек заболели гепатитом после посещения закусочной «Гиро»
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