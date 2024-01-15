Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости

Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл «Локомотив-Кубань» в матче четвертьфинала Кубка России по баскетболу.Матч проходил в Екатеринбурге накануне. Зрителями стали около 1000 человек на площадке ДИВСа. Итоговый счёт – 80:67 (17:16; 23:15; 22:21; 18:15). Следующий матч в рамках четвертьфинала пройдет с этим клубом 7 февраля в Краснодаре.Самые впечатляющие моменты матча попали в объектив фотографа Ильи Ваги. Представляем вам его фоторепортаж