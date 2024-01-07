«Автомобилист» уступил на своём льду тольяттинской «Ладе»

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался на домашнем льду с тольяттинской «Ладой». Уральцы по ходу матча отышрались с 1-3 и сравняли счёт, но всё же уступили в овертайме.Подопечные Николая Заварухина активно начали матч, на первых минутах игры создав несколько острых моментов у ворот «Лады». Но счёт открыли гости – точным броском отметился Никита Попугаев. В середине первого периода «Лада» удвоила преимущество – щелчок Сергея Шумакова был точен.Под занавес периода екатеринбуржцы остались в меньшинстве, но при этом смогли забросить шайбу играя 4 на 5 – Данил Романцев поймал соперника на ошибке в чужой зоне, выкатился в центр один на один с вратарём и точным броском отправил шайбу над плечом вратаря.Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьем вновь забила команда, играющая в меньшинстве – на этот раз «Лада». Автором гола стал Андрей Алтыбармакян.В середине третьего периода уральцы сократили – в результативной атаке приняли участие легионеры клуба Стефан Да Коста, Ник Эберт и Кёртис Волк. 2-3.За 39 секунд до конца основного времени «Автомобилист» вновь играл в меньшинстве, и вновь забросил шайбу – отличился Стефан Да Коста. Итог основного времени – 3-3.В дополнительное время удача отвернулась от екатеринбургской команды – Максим Березин выкатился к воротам Владимира Галкина и поставил финальную точку в этой игре – 3-4.Следующий матч «Автомобилист» проведёт 15 января. Подопечные Николая Заварухина сыграют дома с действующим чемпионом КЛХ, московским ЦСКА.