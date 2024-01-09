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«Автомобилист» вырвал волевую победу в матче с ЦСКА в Екатеринбурге

21.59 Понедельник, 15 января 2024
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Волевой и фантастической победой закончился матч между екатеринбургском «Автомобилистом» и московским ЦСКА на домашней для уральцев арене. Победный счёт – 3:2.

Матч начался с обоюдных удалений – уже на пятой минуте первого периода защитник «шофёров» Никита Трямкин получил две минуты штрафа за подножку. Однако через три минуты игрок ЦСКА Уильямс Колби также был удалён на две минуты, и уже в середине первого периода гости из Москвы забили первую шайбу в ворота уральцев.

Екатеринбургские хоккеисты выровняли положение через шесть минут, забив первую шайбу в ворота ЦСКА в равном составе. Но превосходство было недолгим – буквально через полторы минуты армейцы забили вторую шайбу в ворота Екатеринбурга. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:2.

В течение дальнейших минут первого периода произошло сразу пять удалений – три у москвичей и два у уральцев.

Второй период был сухим – ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. ЦСКА получили удаление, но екатеринбуржцы не смогли реализовать большинство.

А вот в третьем периоде игроки «Автомобилиста» смогли сделать немыслимое – не только отыграть ещё одну шайбу у действующих обладателей Кубка Гагарина, но и забросить за четыре минуты до окончания матча победную шайбу. Автором гола стал Денис Баранцев.

Итоговый счёт – 3:2 в пользу «шофёров». ЦСКА второй матч подряд проигрывает в основное время и остаётся без очков – действующий чемпион КХЛ пока идёт на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» благодаря победе вплотную приблизился к тройке лидеров «Востока» – у команды из Екатеринбурга стало 64 очка, у занимающего 3-е место «Салавата Юлаева» – 65.

Следующий матч «Автомобилист» вновь проведёт на домашнем льду – 17 января, в день 90-летия Свердловской области, гостить у уральцев будет владивостокский «Адмирал».

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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