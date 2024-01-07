Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбургский клуб «Уралмаш» одержал победу над командой «Астана» со счетом 74:71 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.Игра, которая прошла в Екатеринбурге, была напряженной — 16:21, 20:18, 17:14, 21:18. Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал Октавиус Эллис, который набрал 18 очков. У команды «Астана» наибольшее количество баллов (21) набрал Карвел Андерсон.После этой победы «Уралмаш» имеет 11 побед и 11 поражений в текущем сезоне, занимая восьмое место в турнирной таблице Единой лиги.