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Екатеринбургский клуб «Уралмаш» одержал победу над командой «Астана»
Иллюстрация: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Екатеринбургский клуб «Уралмаш» одержал победу над командой «Астана» со счетом 74:71 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Игра, которая прошла в Екатеринбурге, была напряженной — 16:21, 20:18, 17:14, 21:18. Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал Октавиус Эллис, который набрал 18 очков. У команды «Астана» наибольшее количество баллов (21) набрал Карвел Андерсон.
После этой победы «Уралмаш» имеет 11 побед и 11 поражений в текущем сезоне, занимая восьмое место в турнирной таблице Единой лиги.
Игра, которая прошла в Екатеринбурге, была напряженной — 16:21, 20:18, 17:14, 21:18. Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал Октавиус Эллис, который набрал 18 очков. У команды «Астана» наибольшее количество баллов (21) набрал Карвел Андерсон.
После этой победы «Уралмаш» имеет 11 побед и 11 поражений в текущем сезоне, занимая восьмое место в турнирной таблице Единой лиги.
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