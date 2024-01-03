Екатеринбургский ХК «Автомобилист» не смог удержать победный счёт в матче с «Ак Барсом»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

7 января в матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский ХК «Автомобилист» встречался в Казани с «Ак Барсом». Подопечные Николая Заварухина вели в счёте по ходу матча, но в итоге казанцам удалось перевернуть ход игры и одержать победу.Счёт в игре на исходе четвёртой минуты первого периода открыл Сергей Широков, отличившийся в быстрой контратаке после передач вратаря Владимира Галкина и нападающего Брукса Мэйсека.В середине периода хозяева счёт сравняли – после броска Райли Барбера рикошетом от защитника «Автомобилиста» шайба залетела за линию ворот Галкина.Во втором периоде «Ак Барс» забросил победную шайбу – в сутолоке у ворот Галкина шайбу за линию протолкнул Семён Кошелев.Третий период прошёл без заброшенных шайб. Итоговый счёт 2-1 в пользу «Ак Барса».«Автомобилист» уезжает из Казани без набранных очков, но пока остаётся на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 9 января с «Ладой» — своим ближайшим преследователем (на данный момент у тольяттинцев 58 очков, у екатеринбуржцев — 59).