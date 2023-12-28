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Баскетбольный клуб УГМК победил красноярский «Енисей» в Екатеринбурге
Фоторепортаж Ильи Ваги / УГМК
Фото: Илья Вага / УГМК
Баскетболистки УГМК одержали уверенную победу над командой «Енисей» из Красноярского края. Итоговый счет встречи 77:65 (27:13, 21:26, 12:16, 17:10)
Самыми результативные игроками среди «лисиц» по итогу матча стали Тина Крайишник (16 очков, 11 подборов), Анастасия Шилова (16 очков, 4 подбора), Ксения Левченко (13 очков, 3 подбора).
У «Енисея» самой результативной стала Яна Пашковская с 11 очками, а по 10 балов заработали Татьяна Видмер и Екатерина Гунченко.
Самые эффектные моменты матча в фоторепортаже Ильи Ваги/УГМК
Самыми результативные игроками среди «лисиц» по итогу матча стали Тина Крайишник (16 очков, 11 подборов), Анастасия Шилова (16 очков, 4 подбора), Ксения Левченко (13 очков, 3 подбора).
У «Енисея» самой результативной стала Яна Пашковская с 11 очками, а по 10 балов заработали Татьяна Видмер и Екатерина Гунченко.
Самые эффектные моменты матча в фоторепортаже Ильи Ваги/УГМК
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