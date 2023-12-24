Возрастное ограничение 18+
Последний матч 2023 года «Автомобилист» сыграет на выезде с питерским СКА
Фото: Вечерние ведомости
Последний матч в отступающем в 2023 году уральский хоккейный клуб «Автомобилист» сыграет с командой СКА на арене в Санкт-Петербурге. Ледовый поединок начнётся в 19.30 по времени Екатеринбурга (17.30 мск).
Перед матчем с питерцами екатеринбургские хоккеисты находятся на шестой позиции в Восточной конференции КХЛ. На данным момент у клуба 55 очков при 46 играх.
В пяти предыдущих матчах «Автомобилист» проиграл только однажды – и то по буллитам – челябинскому «Трактору». Зато одерживал сильные победы над татарстанским «Ак Барсом», «Ладой» из Тольятти, минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».
Первый матч в 2024 году состоится 3 января и, наконец, на домашней арене. Соперником будет челябинский «Трактор».
Перед матчем с питерцами екатеринбургские хоккеисты находятся на шестой позиции в Восточной конференции КХЛ. На данным момент у клуба 55 очков при 46 играх.
В пяти предыдущих матчах «Автомобилист» проиграл только однажды – и то по буллитам – челябинскому «Трактору». Зато одерживал сильные победы над татарстанским «Ак Барсом», «Ладой» из Тольятти, минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».
Первый матч в 2024 году состоится 3 января и, наконец, на домашней арене. Соперником будет челябинский «Трактор».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Ладой» в гостях
24 декабря 2023
24 декабря 2023
Молодежный «Авто» победил нижегородскую «Чайку» в Екатеринбурге
28 декабря 2023
28 декабря 2023