Последний матч 2023 года «Автомобилист» сыграет на выезде с питерским СКА

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Последний матч в отступающем в 2023 году уральский хоккейный клуб «Автомобилист» сыграет с командой СКА на арене в Санкт-Петербурге. Ледовый поединок начнётся в 19.30 по времени Екатеринбурга (17.30 мск).Перед матчем с питерцами екатеринбургские хоккеисты находятся на шестой позиции в Восточной конференции КХЛ. На данным момент у клуба 55 очков при 46 играх.В пяти предыдущих матчах «Автомобилист» проиграл только однажды – и то по буллитам – челябинскому «Трактору». Зато одерживал сильные победы над татарстанским «Ак Барсом», «Ладой» из Тольятти, минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».Первый матч в 2024 году состоится 3 января и, наконец, на домашней арене. Соперником будет челябинский «Трактор».